Как мы ощущаем время? Буквально сквозь пальцы — открытие нейрофизиологов

«Нейронные механизмы, лежащие в основе восприятия продолжительности сенсорных событий, до сих пор полностью не известны. Считается, что восприятие времени не зависит от одного выделенного мозгового центра, а исходит от сетей нейронов, распределенных по различным областям мозга. Результаты исследования показывают, что стадия сенсорной обработки коры является одним из компонентов сети. Это означает, что одна популяция корковых нейронов может вызывать два различных сенсорных опыта, подчеркивая взаимосвязь восприятия времени и осязания», — объясняет профессор Мэтью Даймонд, руководитель исследования.