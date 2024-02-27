Как мы ощущаем время? Буквально сквозь пальцы — открытие нейрофизиологов
Течение времени ощущается, воспринимается и переживается, но — в отличие от осязания, зрения, слуха и обоняния — для времени не существует отдельных сенсорных рецепторов. Этот факт уже давно дразнил нейробиологов возможностью того, что ощущение времени может «совмещаться» с какими-то известными сенсорными модальностями.
Новое исследование Международной школы перспективных исследований (Италия) проливает свет на сложное взаимодействие между чувством осязания и чувством времени, раскрывая двойную функциональность соматосенсорной коры головного мозга. Выводы опубликованы в Nature Communications.
Когда мозг обрабатываем сигналы осязания, нейроны соматосенсорной коры четко представляют подробные характеристики стимулов. Она же очень хорошо «понимает», было ли прикосновение кратким или долгим. Таким образом, ей было проще всего настроиться на восприятие времени вообще.
Используя оптогенетику, воздействуя светом на кору головного мозга крыс, ученые установили связь между двумя, казалось бы, разными ощущениями — «что» и «как долго».
«Нейронные механизмы, лежащие в основе восприятия продолжительности сенсорных событий, до сих пор полностью не известны. Считается, что восприятие времени не зависит от одного выделенного мозгового центра, а исходит от сетей нейронов, распределенных по различным областям мозга. Результаты исследования показывают, что стадия сенсорной обработки коры является одним из компонентов сети. Это означает, что одна популяция корковых нейронов может вызывать два различных сенсорных опыта, подчеркивая взаимосвязь восприятия времени и осязания», — объясняет профессор Мэтью Даймонд, руководитель исследования.