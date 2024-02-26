Ученые установили новую причину старения организма

Ученые Института науки и технологий Окинавы установили новую причину старения клеток. Согласно исследованию, этот процесс активизируется в результате повреждения клеточной мембраны из-за механического воздействия.

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До этого специалисты считали, что механическое повреждение клеточной мембраны приводит только к восстановлению или разрушению всей клетки. Тот или иной сценарий считался зависимым от степени деформации и последующего притока ионов кальция.

Новые исследования доказывают, что при среднем повреждении клетка не гибнет окончательно, и хотя мембрана восстанавливается, клетка приобретает стареющий фенотип, то есть становится сценесцентной. Подобные клетки при различных сценариях иммунных реакций могут ускорять развитие рака и старение организма.

Специалисты полагают, что устранение сценесцентных клеток оказывает омолаживающий эффект на организм, и этот вывод в будущем может быть использован для разработки методов продления активной и здоровой жизни, передает МИР 24.

До этого терапевт Анастасия Разаренова рассказала, что плоды шиповника содержат антиоксиданты (каротиноиды и флавоноиды), которые помогают защищать клетки кожи и предотвращают старение, передает Царьград.