Ученые обнаружили, что упражнения с низкой нагрузкой полезнее для здоровья, чем кардио

Когда дело касается здоровья сердца, нам всегда вспоминаются кардиоупражнения. Однако новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что есть ещё более эффективный вид упражнений. И это упражнения с низкой нагрузкой.

© Ferra.ru

По данным Национального института сердца, лёгких и крови, регулярное выполнение умеренных и энергичных упражнений важно для поддержания здоровья сердца, снижение вероятности развития ишемической болезни сердца. В ходе недавнего исследования учёные определили, какое упражнение с точки зрения пользы для сердца превосходит кардио. Это тай-чи.

Shutterstock

Исследователи в течение одного года наблюдали за 342 взрослыми с предгипертонией. Участники этого эксперимента были разделены на две группы. Первая группа практиковала аэробные физические нагрузки, такие как подъём по лестнице, бег трусцой, езда на велосипеде и быстрая ходьба, вторая группа занималась тай-чи. Каждая из групп также тренировалась четыре раза в неделю, каждое занятие при этом длилось 1 час.