Ультра-обработанные продукты повышают проницательность кишечника

Ученые выяснили, как ультра-обработанные продукты сказываются на здоровье кишечника. Как оказалось, такая пища ведет к риску развития рака, диабета и сердесно-сосудитсых заболеванийц, поскольку увеличивает проницательность кишечника.

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Помимо прочего, такие продукты могут вызвать депрессию и ожирение, выяснили специалисты из Королевского колледжа, сообщает Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

Ученые считают, что вред таких продуктов связан с методом их приготовления. Напомним, ультра-обработанные продукты готовят из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.