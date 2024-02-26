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Британские ученые сообщили, что ультра-обработанные продукты повышают проницательность кишечника

Ученые выяснили, как ультра-обработанные продукты сказываются на здоровье кишечника. Как оказалось, такая пища ведет к риску развития рака, диабета и сердесно-сосудитсых заболеванийц, поскольку увеличивает проницательность кишечника.

Ультра-обработанные продукты повышают проницательность кишечника
© Unsplash

Помимо прочего, такие продукты могут вызвать депрессию и ожирение, выяснили специалисты из Королевского колледжа, сообщает Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

Ученые считают, что вред таких продуктов связан с методом их приготовления. Напомним, ультра-обработанные продукты готовят из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Ранее эксперт рассказала, что для разжижения крови и нормализации уровня сахара в крови необходимо придерживаться правильного питания. Напомним, состояние крови играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Так, если она слишком густая, создается угроза образования варикоза, тромбофлебита, стенокардии и инфаркта.

Наука