Ученые научили искусственный интеллект определять пол мозга

Ученые нашли очередное доказательство того, что мозг мужчины и женщины работает по-разному. Более того, они научили ИИ определять пол человека по мозговой активности.

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Авторами исследования стали ученые из Стэнфорда, которые с помощью передовых технологий искусственного интеллекта и анализа крупных данных создали уникальную модель глубокой нейронной сети, пишет PNAS.

После они протестировали работу ИИ на 1500 добровольцах. В результате искусственный интеллект, просканировавший мозг, смог с точностью 90% сказать, мужчине он принадлежит или женщине.

Ученые уверены, что это открывает новые горизонты для понимания индивидуальных особенностей мозга разных полов и их влияния на нервно-психическое здоровье.

В Берлине открылся бордель Cybrothel, который отличается от подобных заведением тем, что в качестве жриц любви здесь выступают куклы в полный рост и искусственный интеллект.