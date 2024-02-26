Сибирские ученые объяснили, в каких реках водится самая полезная рыба

Обитатели рек, не затененных деревьями, вдвое богаче ценными для человека питательными элементами, нежели рыбы тех же пород, живущие в "темных" водах. К такому выводу пришли исследователи из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

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Хариус - любимый многими кулинарами и просто ценителями вкусной еды представитель семейства лососей - богат хорошо известными диетологам омега-3 жирными кислотами. Как выяснили красноярские ученые, именно в хариусе из незатененных рек содержится в два, а то и в три раза больше этих необходимых человеку питательных веществ.

По мнению специалистов, такая особенность обусловлена различиями в питании рыбы из водоемов с разной степенью освещенности. В лесных реках, протекающих по большей части в тени деревьев, хариус питается, в частности, наземными насекомыми с низким содержанием элементов, необходимых для выработки омега-3. А кормом лососевых в незатененных реках становятся преимущественно водные насекомые, богатые нужными веществами, и мелкие ракообразные, вскормленные в свою очередь на водорослях.

"Наиболее ценным для людей источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот оказался хариус, обитающий в Енисее. Рацион этих рыб состоит исключительно из водных беспозвоночных, а основу трофической сети составляют диатомовые водоросли", - констатировали в Красноярском научном центре.