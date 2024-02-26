Ученые нашли почти 150 генов, жизненно необходимых для здоровой жизни

145 генов, играющих жизненно важную роль в здоровье генома, были найдены учеными.

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Это открытие, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на развитие рака, нейродегенеративных заболеваний и предлагает новые возможности для лечения.

Геном – это генетический материал, содержащийся в клетках. Его стабильность необходима для точного деления и передачи информации следующему поколению клеток.

Исследователи из Великобритании провели скрининг 1000 генетически модифицированных линий мышей, чтобы найти гены, влияющие на геномную стабильность.

145 генов были связаны с образованием микроядер – признаков нестабильности генома и повреждения ДНК.

Gen DSCC1 оказался особенно важным: его отключение увеличивало образование микроядер в пять раз, что напоминает о когезинопатиях – редких генетических заболеваниях у человека.

Ингибирование белка SIRT1 частично восстанавливало геномную стабильность, что открывает путь к новым методам лечения.