Ученые нашли почти 150 генов, жизненно необходимых для здоровой жизни

Ученые нашли почти 150 генов, которые жизненно необходимы для здоровой жизни человека
145 генов, играющих жизненно важную роль в здоровье генома, были найдены учеными.
Это открытие, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на развитие рака, нейродегенеративных заболеваний и предлагает новые возможности для лечения.
Геном – это генетический материал, содержащийся в клетках. Его стабильность необходима для точного деления и передачи информации следующему поколению клеток.
Исследователи из Великобритании провели скрининг 1000 генетически модифицированных линий мышей, чтобы найти гены, влияющие на геномную стабильность.
145 генов были связаны с образованием микроядер – признаков нестабильности генома и повреждения ДНК.
Gen DSCC1 оказался особенно важным: его отключение увеличивало образование микроядер в пять раз, что напоминает о когезинопатиях – редких генетических заболеваниях у человека.
Ингибирование белка SIRT1 частично восстанавливало геномную стабильность, что открывает путь к новым методам лечения.
Это открытие – важный шаг в понимании и лечении заболеваний, связанных с геномной нестабильностью.