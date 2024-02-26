Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна

Учёные Центра циклотронных исследований Льежского университета показали, как тело спящего человека реагирует на внешнее воздействие, и как определённая информация из сенсорной среды может оказывать влияние на качество сна.

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Целью исследователей было выяснить – действительно ли организм «отключается» от внешнего мира во время сна. В частности, оценивалось то, как меняется сердцебиение, когда человек слышит разные слова во время сна. Оценивались данные электроэнцефалограммы и электрокардиограммы, – передаёт medicalXpress.

Учёные выяснили, что расслабляющие слова замедляли сердечную деятельность, что является характерным для глубокой фазы сна, тогда как нейтральные слова такого эффекта не оказывали.

Расслабляющие слова увеличивали продолжительность фазы глубокого сна, что, соответственно, указывает на возможность положительного влияния на сон с помощью особых выражений.