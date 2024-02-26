Ученые: неграмотная речь может вызвать стресс

Люди, которые говорят с ошибками, теряют внимание собеседников, снижается их привлекательность в глазах других людей. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании в 2024 году, у людей, слушающих неграмотную речь, повышается уровень стресса.

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Ученые замерили сердечный ритм у людей, слушающих фрагменты речи, различающиеся по количеству грамматических ошибок. Анализ данных показал, что уровень стресса (частота сердцебиений) вырастал в зависимости от плотности ошибок. Это объясняется тем, что люди ожидают услышать привычную усвоенную ими модель использования языка, а когда речь не соответствует ей, реагируют негативно.

Кроме того специалисты из Тилбургского университета (Нидерланды) выяснили, что грамматические ошибки в анкетах на сайтах знакомств могут привести к выводу о невысоком интеллекте объекта интереса и снижении его привлекательности в глазах грамотного пользователя. А по результатам исследования, проведенного лингвистами из Мичиганского университета (США), интроверты особенно критично относятся к грамматическим ошибкам и опечаткам.

При этом люди спокойно реагируют, например, на ошибки в меню, так как грамматика для не играет решающей роли для заведения, которое должно подавать хорошую еду, а также на ошибки людей, для которых язык не является родным, так как от не носителей языка это ожидаемо.

Если человек будет исправлять ошибки в речи другого, это поможет повысить его грамотность, но негативно скажется на ведении беседы, так как даст понять, что собеседнику важнее структура предложений, а не их смысл.

Эксперты советуют тем, кто не может избавиться от желания исправлять чужие ошибки, делать это в определенное оговоренное заранее время – вне рамок важного разговора, и не обращать внимание на единичные случаи ошибок. Также необходимо объяснить собеседнику важность темы орфографии и выяснить, готов ли он обсуждать это. Также специалисты рекомендуют подавать личный пример грамотности и держать себя в руках, говорится на сайте Psychology Today.