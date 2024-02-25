Ученые изучили 700 растительных продуктов и выяснили, насколько они полезны для человека
Сегодня существует множество аналогов продуктов животного происхождения. Например, растительные бургеры, фарш, сосиски, молоко, сыр, йогурт, фасоль, тофу. Но действительно ли они приносят пользу здоровью?
Оказывается, некоторые растительные продукты в супермаркетах Австралии содержат столько соли и насыщенных жиров, что назвать их полезными сложно.
В 2022 году эксперты посетили два крупных супермаркета Мельбурна и сфотографировали эти продукты и этикетки с их пищевой ценностью. Далее они проанализировали информацию о пищевой ценности на упаковке более 700 таких продуктов. В их число вошли 236 заменителей мяса, 169 бобовых, 50 печёных бобов, 157 заменителей животного молока, 52 заменителя сыра и 40 немолочных йогуртов.
Растительное мясо оказалось на удивление солёным. Содержание натрия варьировалось от 1 мг на 100 г в тофу до 2000 мг на 100 г в растительных мясных продуктах. Это значит, что всего одна миска растительного фарша даёт организму рекомендуемую дневную норму натрия. Проверка 66 мясных продуктов растительного происхождения в австралийских супермаркетах, проведённая в 2014 году, показала также, что содержание натрия в них колебалось от 316 мг в продуктах на основе бобовых до 640 мг в продуктах из тофу на 100 г. В 2019 году это число составляло до 1200 мг на 100 г.
Растительное молоко. Примерно 70% проверенного молока было обогащено кальцием, который важен для здоровья костей. Также 73% обогащённого молока содержало рекомендуемую суточную норму кальция, то есть не менее 100 мг на 100 мл. Содержание насыщенных жиров в кокосовом молоке было в среднем в шесть раз выше, чем в миндальном, овсяном или соевом.
Растительные альтернативы йогурту и сыру. Кальций содержался только в трети растительных йогуртов, и только 20% вариантов в супермаркетах соответствовали норме в 100 мг кальция на 100 г. Большинство сыров растительного происхождения (92%) не были обогащены кальцием. Количество натрия в них составляло от 390 до 1400 мг на 100 г, а насыщенных жиров — от 0 до 28 г на 100 г.
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