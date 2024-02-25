Ученые: COVID-19 приводит к повреждениям головного мозга

В рамках исследования более 800 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, были проанализированы. Научная группа под руководством профессора Бенедикта Майкла обнаружила маркеры повреждения головного мозга в крови даже спустя несколько месяцев после выздоровления. Интересно, что стандартные анализы не выявили патологии.

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Исследователи отмечают, что коронавирус влияет на мозг косвенно, так как в посмертных исследованиях не обнаружено вирусной инфекции головного мозга. Однако существует риск неврологических осложнений, энцефалопатии и неврологического инсульта.

Статья подчеркивает, что маркеры повреждения головного мозга связаны с нарушением иммунных реакций в острой фазе заболевания COVID-19 и могут использоваться для определения терапии.