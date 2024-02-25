Ученые разработали специальную диету, которая снизит биологический возраст

Научной группой из Университета Южной Калифорнии было проведено любопытное исследование, в рамках которого специалисты изучали влияние особой диеты, имитирующей голодание, на замедление процессов старения в человеческом организме.

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Как сообщает издание Nature Communications, суть диеты заключается в том, чтобы на протяжении 5 дней ограничить употребление калорий с повышенной концентрацией и ненасыщенных жиров и составить свой рацион так, чтобы с пищей в организм поступало минимальное количество белков и углеводов. Такой режим питания позволяет человеку получать необходимые элементы, как во время голодания, но без особого стресса и ухудшения самочувствия.

Наблюдения ученых за людьми, которые садились на подобную диету 1 или 2 раза в месяц, показали, что у них улучшалось общее состояние организма и снижался биологический возраст по сравнению с участниками из контрольных групп исследования.

Рацион участников эксперимента, которые придерживались данной диеты, состоял из специально разработанных постных продуктов, В частности, они питались овощными супами, а также батончиками и напитками, в состав которых входят минералы, витамины и жирные кислоты. Добровольцам из контрольной группы рекомендовали соблюдать обычные, довольно распространенные диеты, в частности средиземноморскую.