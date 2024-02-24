Британские ученые рассказали, что происходит с душой после смерти

Вопрос о бессмертии души человека будоражит умы людей на протяжении многих веков.

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Вновь к этой теме вернулся британский ученый Сэм Парниа в своем выступлении на телеканале National Geographic.

Бессмертное сознание

Сэм Парниа предполагает, что человеческое сознание не умирает вместе с телом, а продолжает существовать в виде некой энергетической сущности. Ведь по законам квантовой физики информация, которую, по сути, и представляет собой чело веское сознание, не может исчезнуть бесследно. В качестве доказательства ученый также ссылается на многочисленные рассказы людей, переживших клиническую смерть. Они описывают испытываемое ими после «выхода из тела» чувство комфорта, а также — встречи с умершими близкими.

Глобальная сеть

Мнение Парниа разделяет и кардиолог Пим Ван Ломмер. На основании многолетнего врачебного опыта он отрицает, что подобные переживания — галлюцинации, вызванные кислородным голоданием. Его теория заключается в том, что мозг — это лишь инструмент, с помощью которого человек получает доступ к сознанию, не ограниченному рамками тела. А после смерти этот «информационный сгусток» — сознание — попадает в глобальную сеть, некий виртуальный мир, подобный сети Интернет, где «обитают» все умершие люди.