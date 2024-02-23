Ученые: прием антидепрессантов при беременности меняет развитие мозга у плода

Американские ученые из Университета штата Колорадо доказали, что применение антидепрессантов во время беременности оказывает существенное воздействие на развитие мозга ребенка, влияя на формирование связей в префронтальной коре. Эта область играет ключевую роль в сложных когнитивных функциях. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communication (NatComms).

© Газета.Ru

Выводы специалистов основаны на экспериментах на новорожденных грызунах, которые позволяют лучше понять роль серотонина — важного нейромедиатора, регуляция уровня которого лежит в основе терапии депрессивных расстройств с помощью лекарств.

Исследователи выбрали мышей, поскольку критические фазы развития мозга у этих животных схожи с человеческими. Подопытным давали распространенный антидепрессант флуоксетин, более известный под маркой «Прозак».

Согласно предыдущим исследованиям, флуоксетин способен попадать в организм ребенка до рождения через плаценту и после появления на свет вместе с грудным молоком.

Тесты показали, что при повышенном уровне серотонина в мозге увеличивалась плотность и сила синапсов в префронтальной коре, тогда как при нехватке нейромедиатора наблюдался обратный эффект. В случае с мышами флуоксетин переставал влиять на развитие мозга через три недели после рождения.

«Наше исследование раскрывает конкретные механизмы на синаптическом уровне, которые объясняют, как серотонин может способствовать развитию префронтальной коры во время воздействия флуоксетина в раннем возрасте», — отметил автор исследования, доцент Вон Чан О.

Ученые подчеркнули, что долговременные последствия стимуляции развития мозга новорожденных при приеме антидепрессантов пока неясны и требуют дальнейшего изучения.