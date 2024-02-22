Ежегодный скрининг груди после 40 лет снижает смертность от рака на 40%

Исследование показало, что ежегодный скрининг рака груди у женщин в возрасте от 40 до 79 лет снижает смертность на 41,7%. Именно к таким выводам пришли исследователи, проанализировав медицинские оценки результатов обследований. Вероятность доброкачественной биопсии после скрининга раз в год в возрасте 40-79 лет составляет менее 1%, зато такой подход позволяет раньше выявить развитие рака молочной железы. Работа опубликована в журнале Radiology.

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В 2009 году в США Целевая группа профилактических служб США (USPSTF) рекомендовала проводить скрининг молочной железы раз в два года, начиная с 50 лет. Из-за этого по всей стране женщины стали реже проходить это обследование. В 2023 году вышли новые рекомендации. На этот раз они предлагали женщинам проходить скрининг раз в два года в возрасте от 40 до 74 лет. Другие организации предлагали проходить скрининг ежегодно, начиная с 40 лет.

Исследователи проанализировали медианные оценки результатов скрининга рака молочной железы. Специалисты сравнили преимущества скрининга (снижение смертности от рака молочной железы, увеличение продолжительности жизни) и его риски (в том числе обнаружение доброкачественных опухолей в результате биопсий, лишние вмешательства и так далее) для четырех сценариев. Первый — раз в два года для женщин 50-74 лет, второй — раз в два года для женщин 40-74 лет, третий — ежегодный скрининг для женщин 40-74 лет и четвертый — ежегодный скрининг для женщин 40-79 лет.

Оценка показала, что ежегодный скрининг женщин в возрасте 40-79 лет снижает смертность на 41,7%. Обследование раз в два года в возрасте 50-74 и 40-74 года снижает смертность на 25,4% и 30%. Меньше всего ложноположительных результатов на маммограмме получают женщины 40-79 лет, проходящие ежегодный скрининг.

«Самый важный вывод нашего исследования заключается в том, что ежегодный скрининг, начиная с 40 лет и продолжая по крайней мере до 79 лет, дает самое высокое снижение смертности, предотвращение большинства смертей от рака и увеличение количества лет жизни. Ежегодное скрининговое обследование, по крайней мере, до 79 лет дает огромную пользу, а если женщины проходят скрининг после 79 лет, то это еще лучше», — рассказал Дебра Монтиччоло из Дартмутского колледжа.