Cancer Res: изменение фибробластов у пожилых повышает риск рака поджелудочной

Ученые из больницы имени Джонса Хопкинса в США обнаружили, что риск развития рака поджелудочной железы у пожилых повышен из-за возрастных изменений в клетках, называемых фибробластами. Результаты опубликованы в журнале Cancer Research (Cancer Res).

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В рамках исследования ученые сравнили образцы фибробластов поджелудочной железы пациентов старше 55 лет с таковыми у людей моложе 35 лет. Фибробласты — это клетки соединительной ткани, активно синтезирующие белки внеклеточного матрикса, в частности, коллаген. Их основная функция заключается в поддержании структурной целостности соединительных тканей в организме.

Анализ образцов обоих типов показал, что критическим изменением в функционировании «стареющих» фибробластов поджелудочной железы была повышенная секреция ими белка, называемого фактором роста/дифференцировки 15 (GDF-15). В ходе экспериментов на лабораторных мышах стало ясно, что GDF-15 способствует быстрому разрастанию раковых опухолей поджелудочной железы.

Отмечается, что генетическая модификация грызунов, направленная на подавление гена, кодирующего GDF-15, привела к обратному эффекту. Однако улучшения проявлялись только у мышей с возрастными фибробластами.