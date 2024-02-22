Nature: повреждение мембраны может быть причиной старения клеток

Причиной клеточного старения может быть повреждение оболочки клеток. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

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Клетки различных видов, в том числе человека, окружены хрупкой мембраной, которая имеет толщину всего 5 нанометров. Она часто повреждается, например, при сокращении мышц или травмах. Существуют специальные механизмы восстановления мембран. Ранее считалось, что если починка мембраны невозможна, клетка уничтожается. Однако новое исследование на клетках человека показало, что в этом случае возможен другой исход: клеточное старение.

Как выяснили ученые, судьба клетки зависит от степени повреждения. Небольшой разрыв легко восстановить, что позволяет клеткам продолжать деление. Сильное повреждение мембраны вызывает уничтожение клеток. В промежуточном варианте клетки уже через несколько дней становятся сенесцентными (стареющими). Это означает, что они хуже делятся и неправильно функционируют, но при этом не уничтожаются. Также сенесцентные клетки вырабатывают молекулы, которые способствуют воспалению и развитию многих возрастных заболеваний.