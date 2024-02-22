Недостаток и избыток витамина В1 ухудшает когнитивные навыки пожилых

Ученые из медицинского университета провинции Аньхой в Китае обнаружили, что недостаток тиамина (витамина В1) может привести к недостаточному снабжению нейронов мозга энергией. Избыточное потребление этого витамина также связано со снижением когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry (Gen Psych).

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В исследовании приняли участие 3106 человек старше 55 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и когнитивных способностях участников, а также отследили количество потребляемого ими витамина В1, тиамина. Он относится к группе водорастворимых витаминов и необходим для полноценного углеводного и жирового обмена в организме. Также тиамин входит в состав многих ферментов, поддерживающих функционирование нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Пищевые источники тиамина включают в себя спаржу, мясо, орехи, овес, апельсины, яйца, семена (подсолнечник и лен), бобовые (чечевица и горох) и овощи.

После сбора информации ученые приступили к наблюдению за участниками, которое длилось от пяти до шести лет. По его окончании когнитивные способности добровольцев были оценены повторно. Оказалось, что увеличение потребления тиамина на единицу (мг/сут) приводило к значительному снижению общих показателей когнитивных способностей в течение пяти лет.

Положительная связь между потреблением тиамина и ухудшением когнитивных навыков была более выражена среди некурящих лиц, страдающих ожирением и гипертонией.

Слишком малое количество тиамина в организме было связано с недостаточным снабжением нейронов мозга энергией, что также негативно сказывалось на внимании и памяти.