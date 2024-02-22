Ученые выяснили способность вакцины от туберкулеза бороться с раком печени
Эта вакцина, основанная на штамме ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, широко используется во всем мире.
Ученые выяснили неожиданную способность вакцины от туберкулеза воздействовать на клетки рака.
Так, эксперимент показал, что препарат Bacillus Calmette-Guérin может увеличить выживаемость мышей с раком печени и замедляет рост опухоли, пишет Advanced Science.
Как оказалось, при введении одной дозы вакцины у подопытных мышей активизируются T-лимфоциты. Это иммунные клетки, которые обеспечивают защиту организма от чужеродных клеток-агрессоров, в том числе раковых.
Кроме того, при введении вакцины у грызунов повысилась эффективность работы макрофагов -— клеток, которые захватывают и переваривают бактерии , остатки клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.