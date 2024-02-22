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Ученые выяснили способность вакцины от туберкулеза бороться с раком печени

Эта вакцина, основанная на штамме ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, широко используется во всем мире.

Ученые выяснили способность вакцины от туберкулеза бороться с раком печени
© Runews24.ru

Ученые выяснили неожиданную способность вакцины от туберкулеза воздействовать на клетки рака.

Так, эксперимент показал, что препарат Bacillus Calmette-Guérin может увеличить выживаемость мышей с раком печени и замедляет рост опухоли, пишет Advanced Science.

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Как оказалось, при введении одной дозы вакцины у подопытных мышей активизируются T-лимфоциты. Это иммунные клетки, которые обеспечивают защиту организма от чужеродных клеток-агрессоров, в том числе раковых.

Кроме того, при введении вакцины у грызунов повысилась эффективность работы макрофагов -— клеток, которые захватывают и переваривают бактерии , остатки клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.

Наука