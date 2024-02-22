Невролог подтвердила убеждение, что нервные клетки не восстанавливаются

Бытует мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Это убеждение можно распространить на любые клетки, поскольку отмершая клетка не может более выполнять свои функции.

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Однако в неврологии существуют такие понятия как «нейропластичность» и «нейрогенез». По словам невролога Марины Гаджиевой, понятие обозначает способность нейронов брать на себя функции отмершей нервной клетки.

«Явный пример — это когда люди восстанавливаются после инсульта. Это называется нейропластичностью», — объяснила специалист в разговоре с «Газетой.ру».

Но поскольку клетки умирают каждый день, в случае, если их не останется, некому будет брать их функции. На этот случай в гиппокампе находятся стволовые клетки, которые делятся и создают новые нейроны.