Обнаружен способ остановить болезнь Альцгеймера

Ученые Университета Колорадо обнаружили, что метод, заключающийся в ингибировании специфического белка, способен остановить разрушение синапсов и дендритных отростков, наблюдаемых при болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

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В эксперименте были использованы нейроны грызунов, моделирующие нейродегенеративное заболевание. Оказалось, что воздействие на белок Mdm2 экспериментального противоракового препарата, известного как нутлин, останавливает нейротоксические пептиды амилоида-β, которые образуют бляшки при болезни Альцгеймера (БА) и разрушают синапсы путем потери дендритных шипиков.

Дендритные шипики представляют собой выросты, выступающие из дендритов и получающие нервные сигналы от аксонов через синапсы. Обрезка лишних дендритов является нормальным процессом для повышения эффективности биологической нейросети, однако при болезни Альцгеймера потеря синапсов аномально ускоряется.