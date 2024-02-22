Низкие доходы — прямой путь к ожирению. И вот почему
Как правило, с бедностью ассоциируется недоедание, а значит, худые люди. Но оказалось, что в семьях с низкими доходами ожирение диагностируют чаще. Удивительно, но это так.
Причём бедные люди в богатых странах чаще страдают ожирением, чем в развивающихся, хотя и там показатели ожирения растут. Рассказываем, с чем это связано.
Как сообщил Мedicalinsider, на состояние здоровья, включая ожирение, влияют экономические факторы, уровень бедности и неравенство доходов, поэтому причин парадокса бедности и ожирения может быть несколько.
- Доступность продуктов с высокой степень переработки. Такие продукты недорого стоят, хорошо насыщают, но при этом имеют низкую питательную ценность. Например, колбаса и сосиски.
- Нехватка времени и ресурса. Как правило, людям, которым недостаёт средств для жизни, не хватает времени для того, чтобы ходить в спортзал или заниматься здоровым питанием.
- Употребление малого количества овощей и фруктов.
При этом Всемирная организация здравоохранения напоминает, что ожирение создаёт серьёзные риски для здоровья, в частности для сердечно-сосудистой системы.
Плюс лишний вес негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате, может приводить к раку и диабету.