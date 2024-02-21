Ученые создали «лекарство» для обратимой мужской бесплодности

Новое исследование дает надежду мужчинам, ищущим альтернативу существующим средствам контрацепции. Ученые из Института Салка выявили новую цель для обратимой негормональной мужской контрацепции, продемонстрировав многообещающие результаты на мышах.

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Опросы показывают, что мужчины проявляют большой интерес к мужским контрацептивам, однако их выбор ограничен. Доступные варианты, такие как презервативы, имеют ограничения, а вазектомия — это перманентная процедура. Попытки разработать препараты, направленные на выработку или созревание сперматозоидов, сталкиваются с проблемами, связанными с побочными эффектами или неполной защитой.

В данном исследовании, опубликованном в журнале PNAS, используется уникальный подход, направленный на белковый комплекс, участвующий в регулировании экспрессии генов во время производства спермы. Исследователи обнаружили, что лечение мышей-самцов ингибиторами HDAC, класса существующих лекарств, нарушает этот комплекс и блокирует фертильность, не влияя на либидо.

Производство сперматозоидов зависит от стволовых клеток в яичках, которые непрерывно воспроизводятся до тех пор, пока не начнут созревать в сперматозоиды. Такой «сигнал» подает ретиноевая кислота, получаемая из витамина А. Затем рецепторы ретиноевой кислоты запускают сложную генетическую программу развития сперматозоидов.

Исследование показало, что белок под названием SMRT играет здесь решающую роль. Он связывается с рецепторами ретиноевой кислоты и привлекает HDAC, образуя комплекс, который синхронизирует экспрессию генов производства сперматозоидов.

Предыдущие попытки напрямую блокировать ретиноевую кислоту или ее рецепторы приводили к различным побочным эффектам из-за их роли в других системах. Данное исследование направлено на SMRT, молекулу, находящуюся ниже по течению, для достижения более целенаправленного эффекта.

Мыши с мутировавшим геном SMRT, не способным связываться с рецепторами ретиноевой кислоты, были бесплодны, но демонстрировали нормальный уровень тестостерона и брачное поведение. Лечение нормальных мышей ингибитором HDAC успешно остановило выработку спермы без явных побочных эффектов. Фертильность была полностью восстановлена через 60 дней после прекращения лечения, и впоследствии родилось здоровое потомство.

Однако для использования этого подхода на людях — нужны дальнейшие исследования.