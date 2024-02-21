Правда ли, что различные запахи улучшают спортивные результаты

Матье Курнуайе, магистрант Школы кинезиологии и кинетики человека UdeM, проанализировал 19 исследований о влиянии запахов на физическую активность. Оказывается, аромат перечной мяты помогает бежать быстрее, а запах аммиака — отжиматься больше. И это ещё не все выводы.

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В 19 выбранных исследованиях число участников колебалось от 10 до 104 (большинству из них было около 20 лет и они были физически здоровы). Также продолжительность воздействия запаха на человека варьировалась от нескольких секунд до пяти минут. Эксперименты проводились в США, Великобритании, на Филиппинах, в Иране, Южной Корее, Японии, на Западном берегу Палестины, на Тайване.

Пять исследований, связанных с силовой деятельностью, показали, что аммиак увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает внимательность, работоспособность; некоторые запахи могут снизить диастолическое артериальное давление на 7 мм рт. ст.; перечная мята помогла сделать на два отжимания с максимальным усилием больше; лаванда может снизить концентрацию внимания.

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Помимо этого, учёные выяснили, что мята перечная сокращает пробежку в 400 метров на 2,94 секунды и пробежку в 1,5 км на 53 секунды. Также этот запах улучшает работу сердечно-сосудистой системы, функцию лёгких, снижает усталость. Апельсин и лимон у людей вызывали ощущение благополучия во время физической активности.