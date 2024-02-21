Мозг лучше усваивает информацию от людей, которые ему нравятся

Учёные провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что мозг «запрограммирован» на то, чтобы больше обучаться у людей, которые нравятся, и меньше у тех, которые не нравятся.

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Память выполняет важную функцию: она позволяет человеку учиться на новом опыте и обновлять имеющиеся знания. Обучение может базироваться как на конкретном опыте, так и на объединении разного опыта, дающего возможность делать выводы о вещах, не связанных с конкретным опытом. Этот процесс называется интеграцией памяти: благодаря ему процесс обучения становится быстрым и гибким.

Инес Брамао, доцент кафедры психологии Лундского университета, приводит пример интеграции памяти.

Человек гуляет в парке и замечает мужчину с собакой. Через несколько часов он в парке видит женщину с этой же собакой. Мозг быстро устанавливает связь между эпизодами: эти мужчина и женщина – пара. Такие умозаключения – адаптивны и полезны, даже если мозг подсказывает неверный вывод, – цитирует psychol-ok.

С целью выяснить, как человек обучается и делает умозаключения, учёные провели эксперименты: участникам нужно было запомнить и соединить некоторые предметы (миска, мяч, ложка, ножницы и т.д.). Оказалось, что на интеграцию памяти – способности запоминать и связывать информацию в процессе обучения, оказывало влияние то, кто преподносил информацию. Если это был человек, который нравился участнику, связывать информацию ему было проще. Понятие «нравится» и «не нравится» участники раскрывали, основываясь на таких аспектах как политические взгляды, специализация, привычки в еде, любимые виды спорта, хобби и т.д.

Как это может работать в реальной жизни, Инес Брамо пояснил на примере. Политическая партия выступила за повышение налогов в пользу здравоохранения. Позже человек посетил больницу и заметил в ней улучшения. Если он симпатизирует партии, которая продвигала улучшения в здравоохранении, он свяжет эти положительные изменения в больнице с действиями этой партии, даже если они произошли по совсем другим причинам.