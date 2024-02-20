Ученые придумали, как копировать отпечатки пальцев на телефонах по звукам свайпа

Ученые из США и Китая выявили очередную уязвимость системы биометрической аутентификации пользователей мобильных устройств, реконструировав отпечатки пальцев с помощью анализа звука при свайпе (скользящем движении пальца по сенсорному экрану мобильного устройства). Об этом сообщается в докладе группы исследователей, опубликованном на портале конференции по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта в Сан-Диего (штат Калифорния, США).