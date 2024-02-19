Ученые обнаружили 1289 генетических маркеров диабета 2 типа

Международная команда исследователей изучила генетические предпосылки диабета 2 типа у 428 452 людей. Они обнаружили восемь кластеров, которые связаны с факторами риска и осложнениями диабета: ожирением, ишемической болезнью сердца и другими. В восьми кластерах содержалось 1289 генетических маркеров, по которым в будущем можно будет быстрее диагностировать диабет и предотвратить его осложнения. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Диабет — это хроническое метаболическое заболевание. По данным Международной федерации диабета, ежегодно оно поражает более 400 миллионов взрослых людей во всем мире. Сегодня ученые уже разработали эффективную терапию, однако возможности таргетной медицины, адаптированной к индивидуальным особенностям пациента, до сих пор ограничены. Для многих людей лечение диабета основано на методе проб и ошибок.

Международная команда ученых решила найти генетические маркеры заболевания, то есть гены, которые связаны с его развитием. Для этого они собрали генетические данные 2,5 миллионов людей, из которых 428 452 страдали сахарным диабетом 2 типа.

Исследователи обнаружили 8 кластеров — групп из двух и более генов — которые связаны с заболеванием. Суммарно в кластерах находится 1289 генетических маркеров. Они ответственны за факторы риска развития диабета: ожирение и печеночно-липидный обмен. Некоторые из кластеров связаны с сосудистыми осложнениями, такими как ишемическая болезнь сердца и терминальная стадия диабетической нефропатии — поражения почек.

Таким образом, ученые составили оценки риска осложнений диабета на основе генетических данных.