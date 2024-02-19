Ученые раскрыли секрет сибирского здоровья

«Мы исследовали варианты генов лектинов у коренных малочисленных этнических групп севера Сибири — ненцев, долган и нганасан — и выяснили, что по сравнению с русскими популяциями они имеют меньше мутаций, которые приводят к снижению выработки лектинов. Другими словами, лектиновый путь активации комплемента у них более выражен, а в русской популяции, наоборот, ослаблен», — сказала она.