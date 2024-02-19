В России создали уникальную технологию по выращиванию органов

Научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава РФ, профессор Петр Тимашев в интервью для «Известий» поделился подробностями запущенного в этом году мегапроекта «Орган на заказ».

С начала 1980-х годов ученые начали эксперименты с созданием органов человеческого тела, начиная с кожи. Однако, задача оказалась куда сложнее, чем предполагалось изначально. Несмотря на сложности, к началу 2000-х годов удалось выращивать мочевой пузырь и клапаны сердца из собственных клеток пациента. Огромное количество исследований было проведено, и сегодня наработана значительная теоретическая база в области тканевой инженерии. Это направление развивается все активнее благодаря возможности создания тканей и органов из собственных клеток, что решает несколько ключевых проблем, таких как отсутствие необходимости ожидания совместимого донора и минимизация рисков отторжения.

Однако, несмотря на значительные успехи, вызовы остаются. Создание крупных фрагментов тканей, таких как почки или длинные участки костей, остается сложной задачей. Ученые разрабатывают методики ускорения роста клеток и внеклеточного матрикса, но масштабирование процесса представляет свои сложности.

Другой проблемой является отсутствие единой технологической цепочки для перевода научных исследований в клиническую практику. Несмотря на полученные образцы органов, ученые столкнулись с трудностями в воплощении результатов в повторяемые процессы.

Тимашев также сообщил о работе специалистов Центра инновационных коллагеновых разработок над созданием искусственной роговицы и разработке технологии для ее массового производства, которая уже находится на стадии внедрения с индустриальным партнером.