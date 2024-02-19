Ученые придумали метод очистки упакованного мяса от опасных бактерий при помощи радиации

В УрФУ создали метод радиационной очистки уже упакованного мяса от патогенов.

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали метод обеззараживания куриного мяса от опасных бактерий. Метод представляет собой радиационную поверхностную обработку, которая является эффективным способом уничтожения синегнойной палочки, сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов, которые могут быть на курином мясе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Обработка куриного мяса ионизирующим излучением эффективна, поскольку контаминация (заражение) снижается в более чем два раза. При этом увеличивается срок годности продукта — например, охлажденное мясо хранится около семи дней, но после обработки срок годности увеличивается до месяца. Это большой плюс не только для потребителей, но и компаний-производителей куриного мяса, поскольку продление срока годности позволяет увеличить логистическое плечо и транспортировать продукцию в дальние и труднодоступные рынки, например, в Китай», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров.

Традиционные методы обработки куриного мяса на мясокомбинатах обычно включают в себя химическую, тепловую или термическую обработку. Эти методы, в отличие от ионизирующего излучения, могут снизить пищевую ценность продукта или изменить его физико-химический состав. Кроме того, при помощи ионизирующего излучения можно обрабатывать уже упакованную продукцию, чего нельзя осуществить при помощи традиционных способов.

Радиационная обработка происходит под воздействием электронных пучков — потока электронов, движущихся в одном направлении. Генерация электронных пучков происходит при помощи специальной установки — наносекундные ускорители УРТ-1 и УРТ-0.5, которые разработаны в Институте электрофизики УрО РАН. В зависимости от параметров настройки УРТ-1 может производить обработку разными дозами облучения.

«Большинство потребителей при слове «радиация» вспоминают Чернобыль и думают, что это обязательно плохо. Однако радиационная обработка является действенным методом для сохранения продуктов питания от патогенных микроорганизмов, тем более что около 30 % всех производимых продуктов в мире теряется из-за порчи, в том числе микроорганизмами», — заключил Вазиров.