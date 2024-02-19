Лазер для точной диагностики поражений глазного дна появился в Кыргызстане
В Кыргызстане впервые в государственной больнице появился специальный лазер и прибор для точной диагностики поражений глазного дна, передает телеканал «МИР 24».
Раньше всех пациентов направляли в частные клиники, теперь обследование и терапию можно получить в эндокринологическом центре в Бишкеке. Процедура диагностики занимает около 10 минут, это втрое меньше, чем прежде.
«Для пациентов с диабетом наша услуга будет бесплатной. Это очень актуально, потому что ранее им приходилось платить, а каждая процедура в частной клиники стоит как минимум пять тысяч сомов (примерно столько же рублей), и не всегда это одна процедура. Часто нашим пациентам требовалось от одной до нескольких процедур», – рассказала главный врач Эндокринологического центра Кыргызской Республики Наталья Добрынина.
Лазер приобрели за счет государственного бюджета за пять миллионов сомов (чуть больше пяти миллионов рублей). Всего в Кыргызстане зарегистрированы более 20 тысяч больных диабетической ретинопатией. Каждый третий пациент с поражением глаз из-за несвоевременного обращения к врачам слепнет.