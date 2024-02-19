Лазер для точной диагностики поражений глазного дна появился в Кыргызстане

«Для пациентов с диабетом наша услуга будет бесплатной. Это очень актуально, потому что ранее им приходилось платить, а каждая процедура в частной клиники стоит как минимум пять тысяч сомов (примерно столько же рублей), и не всегда это одна процедура. Часто нашим пациентам требовалось от одной до нескольких процедур», – рассказала главный врач Эндокринологического центра Кыргызской Республики Наталья Добрынина.