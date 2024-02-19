Долгосрочная аллергия связана с особыми иммунными клетками

Долгосрочная аллергия связана со способностью особых иммунных клеток в организме человека длительно вырабатывать тип антител, называемый иммуноглобулином G (IgG). Об этом педиатр, иммунолог и аллерголог Мария Куротто Де Лафайль из медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке и доцент медицины университета Макмастера (Канада) Джошуа Кёниг рассказали Live Science.

По словам специалистов, особые клетки, связанные с длительной аллергией, представляют собой тип В-клеток памяти, которые обычно запоминают вирусы и бактерии и выделяют антитела IgG при контакте с аллергеном. IgE обычно вырабатываются плазматическими клетками с коротким сроком жизни на "первой линии" защиты организма.

Недавние исследования показали, что антитела IgG могут продуцироваться и другим типом иммунных клеток, например, особыми В-клетками (лимфоцитами), которые способны "запоминать" аллергены.