Ученые заявили, что COVID-19 старит мозг на 20 лет

Исследования показали, что коронавирус забирает у мозга 20 лет жизни. Это стало известно в ходе исследования, проведенного группой ученых под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета Бенедикта Майкла.

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Как сообщает журнал Medscape, в 46% случаев переболевшие вирусом испытывают проявление «мозгового тумана». В частности, они сталкиваются с усталостью, проблемами с памятью и концентрацией внимания.

Более того, у 351 пациента, госпитализированного с тяжелой формой COVID-19, спустя год наблюдались признаки долговременной черепно-мозговой травмы .

«Дефицит мозга равен 20 годам старения мозга», — говорится в публикации.