Создан дешевый и точный тест на рак по образцу слюны

Создан дешевый тест на рак молочной железы по образцу слюны. Он поможет обнаружить заболевание за пять секунд, сообщает Daily Mail.

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Исследователи из Флориды и Тайваня разработали многоразовое устройство размером с ладонь. На тест-полоске (аналогичные используются в глюкометре) содержатся антитела к биомаркерам рака груди HER2 и CA 15-3. По данным Американского онкологического общества, каждая пятая раковая опухоль груди HER2-положителен. По оценкам экспертов, до 80% больных раком молочной железы имеют повышенный уровень CA 15-3.

Исследователи заявили, что устройство может стать недорогой альтернативой проводящимся в больнице процедурам (маммографии и ультразвуку) для выявления рака молочной железы. Время анализа составляет менее пяти секунд на образец.

Устройство протестировали на 17 образцах человеческой слюны от больных раком молочной железы и четырех от здоровых добровольцев. Оно позволило различить, у каких пациенток был рак молочной железы, а у каких нет.