Ученые установили, что движение стимулирует творческий процесс

Исследование подтвердило, что свободное передвижение во время мыслительного процесса повышает его гибкость.

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Во время экспериментов ученые из Вюрцбургского университета позволили участникам передвигаться по комнате. Такие перемещения привели к росту числа созданных концепций. При ограничении подвижности испытуемые не сумели проявить похожего уровня эффективности.

При этом важно отметить, что движение не должно быть механически однообразным и не должно зависеть от стимулов извне. В процессе мышления также не стоит использовать гаджеты – они только мешают.

Это особенно важно для усвоения новых знаний или при творческом подходе к решению важных задач, сообщили авторы работы в журнале Psychological Research.