Ученые установили, что движение стимулирует творческий процесс
Исследование подтвердило, что свободное передвижение во время мыслительного процесса повышает его гибкость.
Во время экспериментов ученые из Вюрцбургского университета позволили участникам передвигаться по комнате. Такие перемещения привели к росту числа созданных концепций. При ограничении подвижности испытуемые не сумели проявить похожего уровня эффективности.
При этом важно отметить, что движение не должно быть механически однообразным и не должно зависеть от стимулов извне. В процессе мышления также не стоит использовать гаджеты – они только мешают.
Это особенно важно для усвоения новых знаний или при творческом подходе к решению важных задач, сообщили авторы работы в журнале Psychological Research.
Выводы ученых имеют важное значение и могут стать основой для методик повышения продуктивности при творческой работе.