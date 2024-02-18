Эксперты рассказали, что происходит с организмом через 12, 24 и 36 часов после голодания

Некоторые люди на время отказываются от еды для укрепления здоровья. В ходе голодания организм начнёт сжигать жир, что приводит к дефициту калорий и способствует потере веса. Эксперты рассказали, что происходит с организмом через 12, 24 и 36 часов после отказа от пищи.

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12 часов

Вся пища в пищеварительном тракте за это время переваривается, а примерно на 13-м часу может начаться аутофагия — процесс клеточного обновления, в ходе которого удаляются повреждённые и нефункциональные клетки. Это помогает организму бороться с болезнями, вирусами, вредными бактериями и противостоять раку. Начинает повышаться уровень гормона роста.

24 часа

Через 24 часа расходуется глюкоза. Наступает кетоз: уровень инсулина падает, и организм превращает накопленные жирные кислоты в энергетические молекулы кетоны. Это ускоряет процесс потери жира.

36 часов

Аутофагия увеличивается на 300%. Организм находится в режиме полной очистки, избавляясь от мёртвых и повреждённых клеток. Потеря жира продолжается на протяжении всего этого процесса.