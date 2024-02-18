Ученые рассказали, в какие моменты нужно заняться сексом

Ученые отметили, что придать страсти просто необходимо во время приступа гнева или в состоянии стресса. Эксперты объяснят это тем, что во время злости в организм вбрасывается большие дозы гормонов стресс, которые разрушительно действуют на сердечно-сосудистую систему. Возникает риск обострения старых и возникновения новых хронических заболеваний.