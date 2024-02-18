Ученые рассказали, в какие моменты нужно заняться сексом

Ученые рассказали, в какие моменты обязательно нужно заняться сексом
Ученые отметили, что придать страсти просто необходимо во время приступа гнева или в состоянии стресса. Эксперты объяснят это тем, что во время злости в организм вбрасывается большие дозы гормонов стресс, которые разрушительно действуют на сердечно-сосудистую систему. Возникает риск обострения старых и возникновения новых хронических заболеваний.
Секс, напротив, обладает целебными свойствами. Давно известен болеутоляющим эффектом.
Исследователи отмечают, что бурные негативные эмоции делают ощущения от близости более яркими, интенсивными.
Отрицательные эмоции и удовольствие от процесса способствуют выбросу в кровь эндорфина и адреналина.
А еще ученые рассказали, что с помощью секса можно продлить жизнь.