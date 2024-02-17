Ученые рассказали об опасности дыхания через рот

Учёные заявили об опасности дыхания через рот. Они сообщили, что такой метод в два раза увеличивает вероятность развития заложенности носа, что вызывает целый каскад других проблем со здоровьем.

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В исследовании приняли участие 2 тысячи человек. 13% добровольцев обычно дышали ртом, во время сна их доля вырастала до 18%. Из них почти каждый третий (31%) признался, что часто испытывает заложенность носа.

Роджер Хендерсон, врач общей практики с более чем 30-летним стажем, отметил, что дыхание через рот может привести к тому, что организм будет хуже снабжаться кислородом.

В результате это вызовет нарушение сна и повышенную утомляемость. Кроме того, дыхание через рот приводит к пересыханию рта, что, в свою очередь, увеличивает риск разрушения зубов и заболеваний дёсен.