Ученые заявили, что вирусы в кишечнике помогают бороться со стрессом
Международная группа ученых под руководством специалистов из Ирландского национального университета заявила, что вирусы, обитающие в кишечнике, могут снизить проявления стресса и тревожность. Заявление основано на эксперименте с участием лабораторных грызунов, которых поместили в стрессовые условия. Их содержали либо в одиночестве, либо в максимальной скученности.
Как оказалось, у подверженных стрессу мышей меняется состав вирусов и бактерий в кишечнике. Затем взятые из кишечника здоровых мышей образцы пересадили мышам, подверженным стрессу.
Это привело к снижению уровня гормонов стресса и снижению тревожно-депрессивного поведения у грызунов.
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