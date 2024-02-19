Ученые заявили, что вирусы в кишечнике помогают бороться со стрессом

Международная группа ученых под руководством специалистов из Ирландского национального университета заявила, что вирусы, обитающие в кишечнике, могут снизить проявления стресса и тревожность. Заявление основано на эксперименте с участием лабораторных грызунов, которых поместили в стрессовые условия. Их содержали либо в одиночестве, либо в максимальной скученности.