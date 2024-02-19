Создан тест для диагностики психических расстройств с точностью 95%

Международной командой учёных, в которую вошли специалисты из России, Китая и Германии, создан биохимический тест, позволяющий диагностировать психические расстройства – в том числе, депрессию. По итогам испытаний точность метода составила 95%.

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Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологий (входит в группу ВЭБ.РФ) прокомментировал, что шизофрения, депрессия и другие психические заболевания характеризуются изменениями работы мозга, которые, в том числе, можно видеть по изменениям работы белков и активности генов.

Новый тест основан на анализе липидного состава крови, который, по словам учёного, является «универсальной подписью психического расстройства», – цитирует ТАСС.