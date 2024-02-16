В США выяснили, что прием флуоксетина при беременности нарушает развитие плода

Нейрофизиологи из США выяснили, что антидепрессант флукосетин вызывает сбои в формировании возбуждающих нервных окончаний в префронтальной коре мозга млекопитающих во время внутриутробного развития и в первые две недели их жизни, что предположительно способствует развитию когнитивных нарушений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба американского Университета штата Колорадо.

"Флуоксетин может проникать в организм будущего ребенка не только через плаценту, но и попадать в тело уже родившегося младенца вместе с грудным молоком. Мы впервые получили экспериментальные свидетельства того, что избыток серотонина, возникающий при приеме этого лекарства, вызывает нарушения в развитии префронтальной коры мозга будущего ребенка", - заявил доцент Университета штата Колорадо (США) О Вончхан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

О Вончхан и его коллеги пришли к такому выводу в рамках эксперимента по изучению влияния флукосетина на развитие различных тканей мозга. В ходе этих опытов ученые вводили антидепрессант в организм новорожденных мышей и отслеживали, как попадание этого лекарства в ткани мозга мышат влияло на рост нейронов и характер связей между нервными клетками.

Проведенные учеными наблюдения показали, что флуоксетин нарушал баланс серотонина в тканях растущего мозга, что существенным образом влияло на созревание возбуждающих нервных окончаний в нейронах внутри формирующейся префронтальной коры мозга мышат. Антидепрессант значительным образом увеличивал плотность и активность возбуждающих рецепторов в этой области мозга, причем это происходило только до рождения и в первые две недели жизни мышат.

Подобные перемены в формировании возбуждающих нервных окончаний и рецепторов, как предполагают ученые, объясняют, почему употребление флоуксетина и похожих на него антидепрессантов во время беременности и кормления ребенка грудью значительным образом повышает вероятность развития аутизма и других нарушений когнитивного развития у детей.