Ученые нашли способ повысить эффективность лечения сахарного диабета

Metabolism: особый белок в организме человека может замедлять синтез глюкозы.

Ученые из университета Барселоны обнаружили, что особый белок GDF15 может снижать интенсивность синтеза глюкозы в организме человека. Изучение его действия способно повысить эффективность лечения сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolism.

Исследование испанских ученых фокусируется на белке GDF15, который экспрессируется на высоких уровнях при многих заболеваниях, таких как сердечная недостаточность, рак и жировая дистрофия печени. У пациентов с ожирением также повышен уровень этого белка, но его функция изменена. Это значит, что белок не обладает защитными свойствами.

В ходе экспериментов с участием мышей исследователи выяснили, что грызуны с дефицитом GDF15 демонстрируют непереносимость глюкозы. Это термин, используемый для описания метаболических состояний, которые приводят к повышению уровня сахара в крови. Также недостаток GDF15 связан с низким уровнем другого белка — AMPK в печени. Он является датчиком энергетического метаболизма в клетках при сахарном диабете второго типа.

Также было обнаружено, что дефицит GDF15 коррелирует с повышенным синтезом глюкозы в печени (печеночным глюконеогенезом) и фиброзом печени. Однако введение дополнительного GDF15 и повышение его концентрации в организме оказалось способно замедлить процесс образования фиброзной ткани и существенно снизить интенсивность глюконеогенеза.

Ученые отметили, что интенсивный глюконеогенез в печени является ключевым фактором гипергликемии (устойчивого повышения сахара в крови) у людей с сахарным диабетом второго типа. Они также выразили надежду, что модуляция уровней GDF15 может быть полезна для повышения эффективности современных методов лечения этого заболевания.