Ученые предложили измерять возраст не в годах, а по маркерам в вашей ДНК

Исследователи представили новый метод измерения возраста не по прожитым годам, а по биологическим маркерам старения в вашей ДНК. Этот новый подход, опубликованный в журнале Nature Aging, может изменить подход в понимании и борьбе с процессом старения.

© Ferra.ru

Традиционно возраст определяют по количеству лет, прошедших с момента рождения. Однако это не дает полной картины. Два человека одного и того же возраста могут испытывать значительные различия в физическом и психическом здоровье из-за разной скорости биологического старения.

Это исследование представляет «CausAge», новые эпигенетические часы, которые выходят за рамки простого предсказания биологического возраста. Они проникают глубже, различая изменения метилирования ДНК, которые вызывают старение, и те, которые просто коррелируют с ним. Это различие имеет решающее значение для точного определения фактических факторов старения и разработки эффективных мер вмешательства.

CausAge использует машинное обучение для анализа обширных генетических баз данных, выявляя причинно-следственные связи между метилированием ДНК и восемью характеристиками, связанными со старением, такими как продолжительность жизни, состояние здоровья и хрупкость.

Хотя старение остается сложной проблемой, CausAge представляет собой значительный шаг вперед. Раскрывая секреты нашей ДНК, мы сможем однажды переписать сценарий старения и добиться более здоровой и долгой жизни для всех.