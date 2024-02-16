Ультразвук повысил подвижность сперматозоидов на 266%

Ученые обнаружили потенциальное средство, способное решить проблемы с бесплотностью. Используя неинвазивные ультразвуковые волны, исследователи из Университета Монаша (Австралия) достигли удивительного результата: они увеличили подвижность сперматозоидов на 266%.

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В ходе исследования отдельные сперматозоиды помещали в крошечные капельки и подвергали их 20-секундному воздействию ультразвуковых волн частотой 40 МГц. Этот «звуковой душ» дал эффект: 59% ранее неактивных сперматозоидов пришли в движение, продемонстрировав значительное улучшение подвижности.

Проанализировав 50 образцов спермы, классифицированных как быстрые, медленные и немобильные, исследователи отметили общее увеличение подвижности с 64% до лечения до поразительных 90% после него.

«Исследование дает новую надежду мужчинам с серьезными нарушениями качества спермы», — говорит доцент Люк Ромбаутс, директор по клиническим исследованиям Университета Монаша.

Несмотря на многообещающие результаты, некоторые вопросы остаются. Ученые подчеркивают, что необходимо понять, как долго сохраняется повышенная подвижность, поскольку устойчивая активность имеет решающее значение для оплодотворения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы преодолеть разрыв между лабораторией и клиникой.