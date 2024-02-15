Ученые из Пензы сделали биологический чехол для кардиостимуляторов

Ученые Пензенского госуниверситета придумали и сделали биологический чехол для кардиостимуляторов, чтобы они лучше приживались в теле человека. Недавно чехлы начали выпускать серийно на предприятии, где изготавливают имплантируемые сердечные электронные устройства.

Благодаря этой разработке снижается риск осложнений для пациента после установки кардиостимулятора. Одно из самых неприятных, требующих длительного и дорогостоящего лечения, связано с инфицированием кардиоимпланта или электродов.

- Наш чехол - резорбируемый. То есть со временем, как правило, через полгода после имплантации, он "растворится", а на его месте останется своеобразный карман с электронным устройством. Карман будет препятствовать миграции кардиоимпланта, - отметила одна из разработчиков Анастасия Кручинина.

Сердечная "броня" изготовлена из подслизистой оболочки тонкой кишки свиньи. Производитель получил на технологию ее обработки патент. Из сырья удаляют иммуногенные агенты - это вещества, которые организм принимает за чужеродные. Поэтому реакция на чехол у него умеренная - это и снижает риски осложнений для пациента.

- Кроме того, в этом материале есть компоненты, необходимые для регенерации ткани. Поэтому никаких рубцов и спаек образовываться не будет, - добавила Кручинина.