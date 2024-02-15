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Ученые из Пензы сделали биологический чехол для кардиостимуляторов

Ученые Пензенского госуниверситета придумали и сделали биологический чехол для кардиостимуляторов, чтобы они лучше приживались в теле человека. Недавно чехлы начали выпускать серийно на предприятии, где изготавливают имплантируемые сердечные электронные устройства.

Ученые из Пензы сделали биологический чехол для кардиостимуляторов
© globallookpress.com

Благодаря этой разработке снижается риск осложнений для пациента после установки кардиостимулятора. Одно из самых неприятных, требующих длительного и дорогостоящего лечения, связано с инфицированием кардиоимпланта или электродов.

- Наш чехол - резорбируемый. То есть со временем, как правило, через полгода после имплантации, он "растворится", а на его месте останется своеобразный карман с электронным устройством. Карман будет препятствовать миграции кардиоимпланта, - отметила одна из разработчиков Анастасия Кручинина.

Сердечная "броня" изготовлена из подслизистой оболочки тонкой кишки свиньи. Производитель получил на технологию ее обработки патент. Из сырья удаляют иммуногенные агенты - это вещества, которые организм принимает за чужеродные. Поэтому реакция на чехол у него умеренная - это и снижает риски осложнений для пациента.

- Кроме того, в этом материале есть компоненты, необходимые для регенерации ткани. Поэтому никаких рубцов и спаек образовываться не будет, - добавила Кручинина.

Размерный ряд позволяет подобрать чехол почти под любой кардиоимплант, длина которого может варьироваться от 2 до 10 сантиметров. Пористая структура материала позволяет пропитывать изделие перед имплантацией лекарственными препаратами, например антибиотиками, которые помогают избежать инфицирования.

Наука
Анастасия Кручинина