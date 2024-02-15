Доисторические вирусы способствовали эволюции мозга

Развитие большого и сложного мозга у млекопитающих и других позвоночных могло стать следствием заражений ретровирусами в глубокой древности. К такому выводу пришли британские ученые из Кембриджского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

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Команда обнаружила, что генетический элемент ретротранспозон, полученный из ретровируса, оказался необходим для производства миелина у млекопитающих, амфибий и рыб. Последовательность гена, которую нейробиологи назвали «ретромиелином», вероятно, стала результатом древней вирусной инфекции.

Миелин представляет собой сложную жировую ткань, которая покрывает аксоны нервов позвоночных. Это обеспечивает быструю проводимость импульса без необходимости увеличения диаметра аксонов, что означает, что нервы могут быть расположены ближе друг к другу. Он также обеспечивает метаболическую поддержку нервов, а это значит, что нервы могут быть длиннее.

«Ретровирусы были необходимы для развития эволюции позвоночных. Если бы у нас не было ретровирусов, вживляющих свои последовательности в геном позвоночных, то миелинизации бы не произошло, а без миелинизации всего разнообразия позвоночных, каким мы его знаем, никогда бы не случилось», — отметил старший автор исследования, нейробиолог Робин Франклин.

Миелин впервые возник на эволюционном древе примерно в то же время, что и челюсти, и его важность в эволюции позвоночных давно признана, но до сих пор было неясно, какие молекулярные механизмы вызвали его появление.