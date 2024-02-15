Ученые нашли новый подход к лечению потери слуха из-за громкого шума

Исследователи из Университета Питтсбурга выяснили, что потеря слуха, обусловленная шумом, связана с повреждением клеток внутреннего уха, вызванным избытком свободного цинка. Опыты на мышах показали, что применение лекарств, действующих как молекулярные губки, поглощающие избыточный цинк, может восстановить утраченное слуховое восприятие или предотвратить потерю слуха, если их применять перед ожидаемым воздействием громкого звука.

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При потере слуха, человек может начать слышать звуки, которых на самом деле нет, развивая состояние, известное как тиннитус. Ученые отмечают, что новое открытие открывает путь к возможному решению проблемы. В настоящее время разрабатывается лекарственное средство для проведения предварительных клинических испытаний с целью предоставить его в качестве простого средства без рецепта.