Ученые обнаружили, как танцы улучшают работу мозга

Видимые результаты видны уже через несколько минут прослушивания. Однако, ученые предупредили, что для достижения результата человек должен поймать ритма, чтобы синхронизировать с ним свои движения. Так, под удары барабана можно прыгать или отжиматься, а тело само будет реагировать на ритм. Подобная хитрость используется тренерами при разработке групповых тренировок. Нейробиологи подчеркнули, что по-настоящему поймать ритм можно только если вы поистине наслаждаетесь музыкой: у мозга появляется больше стимула, чтобы как можно лучше погрузиться в мелодию. При этом важно найти ту мелодию, под которую руки и ноги сами начинают двигаться, передает «Доктор Питер».