Ученые обнаружили, как танцы улучшают работу мозга
Исследователи сосредоточили свое внимание на музыкальных жанрах, подходящие под определение groove rhythm (грув). В рамках работы ученые отслеживали показатели людей, которые слушали ритмичную музыку во время кардиотренировки. Эксперимент показал, что грув стимулирует активность префронтальной коры, улучшая когнитивные функции.
Видимые результаты видны уже через несколько минут прослушивания. Однако, ученые предупредили, что для достижения результата человек должен поймать ритма, чтобы синхронизировать с ним свои движения. Так, под удары барабана можно прыгать или отжиматься, а тело само будет реагировать на ритм. Подобная хитрость используется тренерами при разработке групповых тренировок. Нейробиологи подчеркнули, что по-настоящему поймать ритм можно только если вы поистине наслаждаетесь музыкой: у мозга появляется больше стимула, чтобы как можно лучше погрузиться в мелодию. При этом важно найти ту мелодию, под которую руки и ноги сами начинают двигаться, передает «Доктор Питер».
Ранее ученые провели исследование, в рамках которого выясняли влияние компьютерных игр на когнитивные функции и нейронные связи в мозгу. Так, ученые обнаружили улучшение нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанность.