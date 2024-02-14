Ученые ошибались насчет причин нейродегенеративных заболеваний

На протяжении десятилетий ученые считали белковые агрегаты главным виновником таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Однако новое исследование, проведенное специалистами Калифорнийского университета в Беркли, обнаруживает неожиданный поворот: не сами агрегаты, а неспособность клеток отключить стрессовую реакцию, вызванную этими агрегатами, в конечном итоге приводит к гибели нейронов.

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Белковые агрегаты не дают критическому белковому комплексу под названием SIFI заглушить стрессовую реакцию, держа клетки в постоянном состоянии стресса, что в конечном итоге приводит к их гибели.

Представьте себе клетку как комнату. Белковые агрегаты — это беспорядок, а стрессовый ответ — включенный свет. SIFI помогает убрать беспорядок (агрегаты), а затем выключить свет (стрессовую реакцию). При наличии агрегатов SIFI перенаправляется на уборку, оставляя свет (стресс) включенным и нанося вред клетке.

Новая стратегия лечения: dместо того чтобы сосредоточиться на удалении агрегатов, исследователи предлагают препараты, которые напрямую заглушают стрессовую реакцию, предлагая потенциально более осуществимый и эффективный подход.

Исследователь теперь работают над созданием подобных препаратов, что может произвести революцию в лечении нейродегенеративных заболеваний.