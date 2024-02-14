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Названы главные научные открытия насчет любви и отношений

Любовь и романтические отношения продолжают интересовать ученых из разных областей сферы знаний. Последние наиболее значимые научные открытия по данной тематике привел психологический портал PsyPost.

Названы главные научные открытия насчет любви и отношений
© depositphotos.com

Хорошие романтические отношения укрепляют психическое здоровье, следует из статьи в научном журнале Current Opinion in Psychology. Авторы выяснили, что у людей в крепком союзе улучшается душевное самочувствие, причем наилучшие результаты наблюдаются при заключении брака. Результаты подтвердили идею, что инвестиции в здоровье личных отношений могут привести к значительным преимуществам для психического здоровья, подчеркивая, что отношения являются краеугольным камнем человеческого благополучия.

Предпочтения при выборе партнера меняются с возрастом и приобретением нового жизненного опыта, говорится в статье из журнала Personality and Social Psychology Bulletin. Авторы проанализировали данные за период длиной в 13 лет и выяснили, что с возрастом люди начинают меньше заботиться о физической привлекательности и достатке партнера в пользу доброты, чувства юмора и общих ценностей. Появление детей также способствует переменам в оценке спутника или спутницы жизни.

Юмор оказался важен как при романтическом знакомстве, так и в длительных отношениях. Этому вопросу посвящено два материала от различных исследовательских группы, опубликованных в научных журналах Personality and Social Psychology Bulletin и Psychological Science. В первом случае умение хорошо шутить и быть остроумным воспринимается как маркер творческих способностей и умения решать проблемы, а во втором — свидетельствует о сохранении интереса к своему партнеру.

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В публикации, размещенной в журнале Frontiers in Psychology, авторы изучили эволюционные корни романтической любви. Согласно их теории, сам феномен такого явления мог возникнуть из нейробиологических и эндокринологических механизмов, первоначально разработанных для связи матери и ребенка. Это предположение бросает вызов устоявшемуся мнению, согласно которому любовь к партнеру и любовь к ребенку не проистекают из одного источника. Новая гипотеза может предложить новое понимание эволюции отношений и универсальной природы любви.

Позитивное общение с партнером, комплименты и проявления нежности в его адрес улучшают общее удовлетворение от отношений и делают секс более ярким в большинстве случаев, выяснили авторы статьи в журнале Sexual and Relationship Therapy. Однако ученые также выяснили, что для некоторых пар такое взаимодействие может привести к обратному эффекту из-за индивидуальных особенностей личности.

Регулярная сексуальная активность продлевает жизнь людям среднего возраста с гипертонией (повышенным кровяным давлением). Согласно публикации в журнале Journal of Sexual Medicine, пациенты с гипертонической болезнью, часто (от 12 до 51 раза в год и чаще) занимающиеся сексом, имеют значительно меньший риск преждевременного ухода из жизни от любой причины по сравнению с теми, кто был менее сексуально активен. Позитивный эффект сохранялся вне зависимости от возраста, пола, веса и курения.

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