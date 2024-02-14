Названы главные научные открытия насчет любви и отношений

Любовь и романтические отношения продолжают интересовать ученых из разных областей сферы знаний. Последние наиболее значимые научные открытия по данной тематике привел психологический портал PsyPost.

Хорошие романтические отношения укрепляют психическое здоровье, следует из статьи в научном журнале Current Opinion in Psychology. Авторы выяснили, что у людей в крепком союзе улучшается душевное самочувствие, причем наилучшие результаты наблюдаются при заключении брака. Результаты подтвердили идею, что инвестиции в здоровье личных отношений могут привести к значительным преимуществам для психического здоровья, подчеркивая, что отношения являются краеугольным камнем человеческого благополучия.

Предпочтения при выборе партнера меняются с возрастом и приобретением нового жизненного опыта, говорится в статье из журнала Personality and Social Psychology Bulletin. Авторы проанализировали данные за период длиной в 13 лет и выяснили, что с возрастом люди начинают меньше заботиться о физической привлекательности и достатке партнера в пользу доброты, чувства юмора и общих ценностей. Появление детей также способствует переменам в оценке спутника или спутницы жизни.

Юмор оказался важен как при романтическом знакомстве, так и в длительных отношениях. Этому вопросу посвящено два материала от различных исследовательских группы, опубликованных в научных журналах Personality and Social Psychology Bulletin и Psychological Science. В первом случае умение хорошо шутить и быть остроумным воспринимается как маркер творческих способностей и умения решать проблемы, а во втором — свидетельствует о сохранении интереса к своему партнеру.

В публикации, размещенной в журнале Frontiers in Psychology, авторы изучили эволюционные корни романтической любви. Согласно их теории, сам феномен такого явления мог возникнуть из нейробиологических и эндокринологических механизмов, первоначально разработанных для связи матери и ребенка. Это предположение бросает вызов устоявшемуся мнению, согласно которому любовь к партнеру и любовь к ребенку не проистекают из одного источника. Новая гипотеза может предложить новое понимание эволюции отношений и универсальной природы любви.

Позитивное общение с партнером, комплименты и проявления нежности в его адрес улучшают общее удовлетворение от отношений и делают секс более ярким в большинстве случаев, выяснили авторы статьи в журнале Sexual and Relationship Therapy. Однако ученые также выяснили, что для некоторых пар такое взаимодействие может привести к обратному эффекту из-за индивидуальных особенностей личности.